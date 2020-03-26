Путин пообещал улучшение ситуации с коронавирусом

Накануне, 25 марта, Путин обратился к гражданам России в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.



Глава государства объявил о том, что с 30 марта по 3 апреля в России будет нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Кроме того, отменено назначенное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию — оно перенесено на неопределенный срок.



На сегодняшний день в России 840 человек заболели коронавирусом, два человека скончались. За последние сутки заболевших стало на 182 человека больше, большинство новых случаев (136) - выявлены в Москве. Остальные - в 17 российских регионах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире по состоянию на 26 марта 414 тысяч человек были заражены коронавирусом, свыше 18 тысяч из них скончались.

