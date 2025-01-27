Путин: Показатель бедности в России находится на удовлетворительном уровне

На встрече с российским лидером губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал его, что в Северной столице удалось на треть сократить число бедных людей.

Путин ответил, число бедных «снизилось в целом по стране».

«Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо», - заключил глава государства.

Ранее в международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam заявили, что для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

