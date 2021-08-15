Путин подписал указ и наградил погибших при тушении пожаров в Турции

Президент России Владимир Путин своим указом посмертно наградил орденом мужества военных, которые погибли в авиакатастрофе Бе-200 во время тушения пожаров в Турции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить Орденом Мужества подполковников Беркутова Владислава Николаевича, Карасева Вадима Александровича, Кузнецова Евгения Викторовича, старшего лейтенанта Омельченко Николая Олеговича и старшего сержанта Чубарова Юрия Вадимовича посмертно», — говорится в документе.

Ранее президент поручил главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу представить посмертно к государственным наградам, российских военных, погибших в Турции во время тушения пожаров на потерпевшем катастрофу Бе-200.

Напомним, 14 августа, в субботу, самолет Минобороны России Бе-200 с пятью россиянами и тремя гражданами Турции на борту разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Главное управление лесного хозяйства Турции использовало арендованную у России авиамашину для тушения лесных пожаров.

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ФОТО: сайт Кремля
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