Путин поручил представить погибших в Турции военных к посмертным наградам

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолёта Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно», – также сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Минобороны России подтвердило, что самолет Бе-200, принадлежащий ведомству, потерпел крушение в Турции в районе населенного пункта Адана. Пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции погибли при исполнении задач по тушению пожаров в республике. Поисково-спасательная группа направлена к месту падения в районе Кысык.

