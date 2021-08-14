Путин поручил представить погибших в Турции военных к посмертным наградам

По поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергею Шойгу представит российских военных, которые погибли во время тушения природных пожаров в Турции в авиакатастрофе самолета Бе-200, к госнаградам посмертно. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

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«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолёта Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно», – также сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Минобороны России подтвердило, что самолет Бе-200, принадлежащий ведомству, потерпел крушение в Турции в районе населенного пункта Адана. Пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции погибли при исполнении задач по тушению пожаров в республике. Поисково-спасательная группа направлена к месту падения в районе Кысык.

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ФОТО: kremlin.ru
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