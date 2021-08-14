В России опровергли сведения о принадлежности МЧС разбившегося в Турции самолета

Минобороны России подтвердило, что самолет Бе-200, принадлежащий ведомству, потерпел крушение в Турции в районе населенного пункта Адана, отмечает «Интерфакс».

Пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции погибли при исполнении задач по тушению пожаров в республике. Турецкие граждане, по данным «Известий» помогали российским военным выявлять очаги природных возгораний.

Сообщается, что поисково-спасательная группа уже направлена к месту падения в районе Кысык. Об этом сообщает Газета.ru.

Комиссия Минобороны РФ направлена в Турцию для выяснения причин крушения Бе-200, подчеркивают в ведомстве.

