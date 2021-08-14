В России опровергли сведения о принадлежности МЧС разбившегося в Турции самолета

В России раскрыли принадлежность разбившегося в Турции самолета Бе-200.

Самолет Бе-200, который с россиянами на борту разбился в Турции во время тушения пожаров, не принадлежит МЧС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Этот Бе-200 не имеет отношения к МЧС России», - заявил агентству источник в российских силовых структурах.

Первоначально сообщалось, что авиакатастрофа произошла в горах в районе города Кахраманмараш, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

«При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна», - говорится в сообщении.

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Минобороны России подтвердило, что самолет Бе-200, принадлежащий ведомству, потерпел крушение в Турции в районе населенного пункта Адана, отмечает «Интерфакс».

Пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции погибли при исполнении задач по тушению пожаров в республике. Турецкие граждане, по данным «Известий» помогали российским военным выявлять очаги природных возгораний.

Сообщается, что поисково-спасательная группа уже направлена к месту падения в районе Кысык. Об этом сообщает Газета.ru.

Комиссия Минобороны РФ направлена в Турцию для выяснения причин крушения Бе-200, подчеркивают в ведомстве.

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:МинобороныМинобороны РФЛесные ПожарыТурцияАвиакатастрофа
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