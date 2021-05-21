Путин поблагодарил полярников за создание инфраструктуры на Крайнем Севере

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, который они отмечают 21 мая.

Российский лидер отметил, что именно благодаря их усилиям активно развивается промышленная, транспортная инфраструктура в Заполярье и Приполярье, реализуются масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатываются новые месторождения полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Президент отметил, что полярники успешно трудятся в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решают задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов.

Путин добавил, что Россия подает пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнерами, а также ответственного подхода к сохранению экологии регионов, традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера.

В Арктике Москва и Вашингтон являются главными противниками, но у американцев здесь мало шансов. Об этом в интервью НСН ранее заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Владимир Путин
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