Путин поблагодарил полярников за создание инфраструктуры на Крайнем Севере

Президент отметил, что полярники успешно трудятся в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решают задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов.

Путин добавил, что Россия подает пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнерами, а также ответственного подхода к сохранению экологии регионов, традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера.

В Арктике Москва и Вашингтон являются главными противниками, но у американцев здесь мало шансов. Об этом в интервью НСН ранее заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

