Путин поблагодарил полярников за создание инфраструктуры на Крайнем Севере
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, который они отмечают 21 мая.
Российский лидер отметил, что именно благодаря их усилиям активно развивается промышленная, транспортная инфраструктура в Заполярье и Приполярье, реализуются масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатываются новые месторождения полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что полярники успешно трудятся в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решают задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов.
Путин добавил, что Россия подает пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнерами, а также ответственного подхода к сохранению экологии регионов, традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера.
В Арктике Москва и Вашингтон являются главными противниками, но у американцев здесь мало шансов. Об этом в интервью НСН ранее заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
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