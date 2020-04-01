Песков рассказал о режиме работы Путина после визита в Коммунарку

Президент России Владимир Путин и все, кто сопровождал его во время визита в московскую инфекционную больницу в Коммунарке, каждый день сдают тесты на коронавирус и стараются работать максимально дистанционно, в том числе и сам глава государства.



Об этом в среду, 1 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.