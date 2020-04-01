Песков рассказал о режиме работы Путина после визита в Коммунарку

Президент России Владимир Путин и все, кто сопровождал его во время визита в московскую инфекционную больницу в Коммунарке, каждый день сдают тесты на коронавирус и стараются работать максимально дистанционно, в том числе и сам глава государства.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В СПЧ предложили главврачу больницы в Комунарке дать звание героя России

«Естественно, мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания, максимально стараемся делать это дистанционно», - сказал он.

В Кремле добавили, что и сам президент по возможности старается работать дистанционно, отмечает Ura.ru

Песков, в частности, напомнил, что глава государства удаленно участвовал в недавнем онлайн-совещании лидеров стран «большой двадцатки».

Накануне стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заболел коронавирусом. При этом несколько дней назад он лично общался с Путиным, который посетил учреждение.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПесковПутинКоронавирус