Путин отметил важность обмена данными по COVID-19 с другими странами
Обмен информацией с другими странами, ведущими борьбу с коронавирусной инфекцией, очень важен. Об этом в ходе совещания с министрами и главами регионов заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, глава государства подчеркнул, что в этом вопросе иностранные партнеры настроены на совместную работу.
В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с COVID-19 уже показали свою эффективность.
Добавим, проходящее в видеоформате совещание посвящено выполнению обозначенных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, участники должны рассмотреть рекомендации по постепенному выходу страны из режима ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
- Собянин: Все промпредприятия Москвы возобновят работу с 12 мая
- Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер
- Пивовары рассказали, какое пиво придётся слить из-за коронавируса
- Путин отметил важность обмена данными по COVID-19 с другими странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru