Путин отметил важность обмена данными по COVID-19 с другими странами

Обмен информацией с другими странами, ведущими борьбу с коронавирусной инфекцией, очень важен. Об этом в ходе совещания с министрами и главами регионов заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, глава государства подчеркнул, что в этом вопросе иностранные партнеры настроены на совместную работу.

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с COVID-19 уже показали свою эффективность.