Путин отметил важность обмена данными по COVID-19 с другими странами

Обмен информацией с другими странами, ведущими борьбу с коронавирусной инфекцией, очень важен. Об этом в ходе совещания с министрами и главами регионов заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, глава государства подчеркнул, что в этом вопросе иностранные партнеры настроены на совместную работу.

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с COVID-19 уже показали свою эффективность.

Путин передал главам регионов РФ привет от Мишустина

Добавим, проходящее в видеоформате совещание посвящено выполнению обозначенных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, участники должны рассмотреть рекомендации по постепенному выходу страны из режима ограничений.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры