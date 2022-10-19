Правительство разрешило оплачивать маткапиталом услуги репетиторов
Правительство России разрешило использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
В августе президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать маткапитал для оплаты предоставляемых ИП образовательных услуг, напоминает Ura.ru. Новые нормы дополняют федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановление правительства необходимо для реализации нововведений.
«Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — отметили в правительстве.
Для того, чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям следует подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.
Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что в 2023 году размер маткапитала проиндексируют на фактический уровень инфляции — 12,4% — несмотря на возможный дефицит бюджета, пишет РИА ФАН.
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