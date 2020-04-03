Путин объяснил продление нерабочих дней до мая

Владимир Путин объяснил принятое решение о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля включительно. Как пишет РИА Новости, глава государства подчеркнул, что карантинный режим необходим для того, чтобы сдержать распространение COVID-19. По словам президента, в этом вопросе власти прислушиваются к мнению экспертов.

Путин также сделал акцент на том, что все меры предосторожности вводятся для обеспечения безопасности россиян.

О продлении нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат Владимир Путин заявил накануне во время телеобращения к нации, напоминает Ura.ru.