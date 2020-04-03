Путин объяснил продление нерабочих дней до мая
Владимир Путин объяснил принятое решение о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля включительно. Как пишет РИА Новости, глава государства подчеркнул, что карантинный режим необходим для того, чтобы сдержать распространение COVID-19. По словам президента, в этом вопросе власти прислушиваются к мнению экспертов.
Путин также сделал акцент на том, что все меры предосторожности вводятся для обеспечения безопасности россиян.
О продлении нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат Владимир Путин заявил накануне во время телеобращения к нации, напоминает Ura.ru.
К слову, в пятницу, 3 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. Кроме того, она отметила, что совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.
Набиуллина подчеркнула, что негативные эффекты для российской экономики сконцентрируются во втором квартале 2020 года.
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