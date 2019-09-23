Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний – это вызов для всего человечества. Как сообщается на сайте Кремля, об этом, выступая на втором международном форуме онкологии и радиологи, заявил президент России. Владимир Путин призвал международное сообщество скооперироваться для борьбы с онкологическими болезнями.
Глава государства подчеркнул, что Россия открыта к партнерству с иностранными государствами, а выстраивание передовой онкологической помощи является приоритетом государственной политики в области здравоохранения.
Напомним, ранее в сентябре главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек. На борьбу с раковыми опухолями выделены «беспрецедентно большие средства», сообщили в Минздраве.
Между тем, как отмечает Ura.ru, ученые некоммерческой организации Environmental Working Group назвали самую распространенную причину рака. Только в США она может привести к более чем 100 тысячам случаев онкологических заболеваний в течение жизни одного поколения. По данным портала Phys.org, наиболее распространенной причиной онкологии являются вредные вещества в питьевой воде.
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