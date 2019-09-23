Путин назвал вызов для всего человечества

Распространение онкологических заболеваний – это вызов для всего человечества. Как сообщается на сайте Кремля, об этом, выступая на втором международном форуме онкологии и радиологи, заявил президент России. Владимир Путин призвал международное сообщество скооперироваться для борьбы с онкологическими болезнями.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта к партнерству с иностранными государствами, а выстраивание передовой онкологической помощи является приоритетом государственной политики в области здравоохранения.