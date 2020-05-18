Путин назвал причину сложной ситуации с COVID-19 в Дагестане

В Дагестане сложилась непростая ситуация с COVID-19, поскольку люди слишком поздно обращаются за помощью к врачам и занимаются самолечением. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе совещания в формате видеоконференции с руководством и представителями общественности республики заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на относительную стабилизацию, опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто, подчеркивает Свободная пресса. Российский лидер потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирусную инфекцию.

По данным федерального оперштаба, по состоянию на 18 мая, в Дагестане в общей сложности выявлено 3 460 случаев заражения коронавирусом, из них 89 - за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 29 человек, выздоровели 1 807 пациентов, отмечает РИА Новости.