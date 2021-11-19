Путин наградил врачей за вклад в борьбу с COVID-19

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётными грамотами и объявлении благодарности 25 врачам из семи регионов за вклад в борьбу с COVID-19, сообщает RT.

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с пандемией

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга» почётными грамотами президента России награждены четыре врача из Ярославской, Томской и Рязанской областей.

Благодарности объявлены 20 сотрудникам медицинских учреждений из Белгородской, Владимирской, Смоленской, Томской, Рязанской областей и Москвы.

В минувшем июне президент наградил за борьбу с пандемией сотни врачей, медсестер и других медицинских работников из разных регионов России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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