«В работе». Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об отсрочке от призыва в армию для специалистов ОПК пока ещё не формализовано, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что этот вопрос находится «в работе».
«Нет, оно пока не формализовано, в работе», - сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, которые работают в сфере ОПК, будет решён в ближайшее время, сообщает RT.
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