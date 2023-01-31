«В работе». Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об отсрочке от призыва в армию для специалистов ОПК пока ещё не формализовано, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что этот вопрос находится «в работе».

«Нет, оно пока не формализовано, в работе», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, которые работают в сфере ОПК, будет решён в ближайшее время, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииМобилизацияПризывОПКДмитрий Песков
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