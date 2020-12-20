Путин дал оценку работе системы здравоохранения России во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин считает, что российское здравоохранение в период пандемии COVID-19 достояно отреагировало на вызов, хотя не обошлось и без проблем, сообщает РИА Новости.
Глава государства считает, что система здравоохранения РФ не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года объявил, что реформа первичного звена здравоохранения в России стартует с 1 января 2021 года. Изменения призваны обеспечить стопроцентную доступность россиян к медицинским услугам. Это очень важно, отметил президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru