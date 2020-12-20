Путин дал оценку работе системы здравоохранения России во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин считает, что российское здравоохранение в период пандемии COVID-19 достояно отреагировало на вызов, хотя не обошлось и без проблем, сообщает РИА Новости.

Российское здравоохранение эффективнее заграничного, заявил Путин

Глава государства считает, что система здравоохранения РФ не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года объявил, что реформа первичного звена здравоохранения в России стартует с 1 января 2021 года. Изменения призваны обеспечить стопроцентную доступность россиян к медицинским услугам. Это очень важно, отметил президент.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусЗдравоохранениеВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры