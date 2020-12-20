Путин дал оценку работе системы здравоохранения России во время пандемии

Глава государства считает, что система здравоохранения РФ не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года объявил, что реформа первичного звена здравоохранения в России стартует с 1 января 2021 года. Изменения призваны обеспечить стопроцентную доступность россиян к медицинским услугам. Это очень важно, отметил президент.

