Российское здравоохранение эффективнее заграничного, заявил Путин

Российская система здравоохранения показала себя эффективнее, чем зарубежная, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.



«Все познается в сравнении, и российская система оказалась более эффективной, чем другие. В России развернули 277 тысяч коек за короткие сроки. Построены десятки медцентров. Это говорит о способности быстро реагировать на проблему», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. Она впервые проходит в особом формате: глава государства находится в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы располагаются в нескольких пресс-центрах. В прошлом году прес-конференция продлилась более четырех часов.

