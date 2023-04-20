Психолог призвала школьников не забывать об отдыхе при подготовке к ЕГЭ

Ученикам для эффективной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) важно чередовать учебу и отдых, необходимо помнить о перерывах во время занятий и находить время на хобби, заявила детский психолог Наталья Наумова.

«Через полтора часа занятий обычно происходит утомление, падает концентрация внимания, ухудшается работоспособность. В этот момент необходимо сделать перерыв», - приводит ее слова NEWS.ru.