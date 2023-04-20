Психолог призвала школьников не забывать об отдыхе при подготовке к ЕГЭ
Ученикам для эффективной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) важно чередовать учебу и отдых, необходимо помнить о перерывах во время занятий и находить время на хобби, заявила детский психолог Наталья Наумова.
«Через полтора часа занятий обычно происходит утомление, падает концентрация внимания, ухудшается работоспособность. В этот момент необходимо сделать перерыв», - приводит ее слова NEWS.ru.
Ранее клинический психолог Роман Мирошкин рассказал о том, как общаться родителям с подростками-неформалами. По его словам, взаимоотношения внутри семьи должны быть доверительными, здоровыми и открытыми. Относится это и к контактам подростков с другими взрослыми людьми. Ребенок должен иметь возможность открыто говорить об интересующих его темах, кроме того, для него должны быть авторитетными мнения родителей и учителей, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Сотрудникам ГИБДД могут дать право самостоятельно аннулировать карты техосмотра
- «Москвич 3» в комплектации «Комфорт» будет стоить от 2 миллионов 250 тысяч рублей
- Криштиану Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии
- СМИ: США и союзники Украины не исключили почти полный запрет на экспорт в Россию
- Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной
- Под Киевом построят национальное военное кладбище на миллион квадратных метров
- На блогера Лерчек могут завести новое уголовное дело
- В Севастополе отменили военный парад на 9 мая
- СМИ: В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext
- Губернатор Белгородской области назвал число погибших в регионе с начала СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru