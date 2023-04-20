Психолог призвала школьников не забывать об отдыхе при подготовке к ЕГЭ

Ученикам для эффективной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) важно чередовать учебу и отдых, необходимо помнить о перерывах во время занятий и находить время на хобби, заявила детский психолог Наталья Наумова.

«Через полтора часа занятий обычно происходит утомление, падает концентрация внимания, ухудшается работоспособность. В этот момент необходимо сделать перерыв», - приводит ее слова NEWS.ru.

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Ранее клинический психолог Роман Мирошкин рассказал о том, как общаться родителям с подростками-неформалами. По его словам, взаимоотношения внутри семьи должны быть доверительными, здоровыми и открытыми. Относится это и к контактам подростков с другими взрослыми людьми. Ребенок должен иметь возможность открыто говорить об интересующих его темах, кроме того, для него должны быть авторитетными мнения родителей и учителей, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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