«Съезжают с темы». Клименко усомнился в победе Роскомнадзора над Twitter

В будущем платформа должна куда активнее реагировать на запросы удаления запрещенного контента (не более 24 часов), однако пока ограничения снимаются с фиксированных сетей, но замедление мобильного трафика пока остается в силе, указали в Роскомнадзоре.

Герман Клименко отметил, что эта история повторяет тяжбу ведомства с мессенджером Telegram Павла Дурова, когда Роскомнадзор пытался заблокировать ресурс, но из этого ничего не вышло.