«Съезжают с темы». Клименко усомнился в победе Роскомнадзора над Twitter
Экс-советник президента РФ признался, что история с Twitter напомнила ему попытки заблокировать Telegram, закончившиеся для Роскомнадзора провалом.
Роскомнадзор объявил о начале снятия ограничения с Twitter. Соцсеть удалила свыше 90% запрещенного контента, поэтому в ведомстве посчитали целесообразным пойти навстречу. Вместе с тем экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на то, что прямые доказательства победы Роскомнадзора отсутствуют.
«Мы не видели, как шла война. Мы знаем о ней только по сводкам Роскомнадзора. Он сам объявил войну и сам ее как бы выиграл. Я не сомневаюсь, что Twitter мог удалить некоторые проблемные публикации, связанные с аниме. Эксперты соглашаются, что по нашим законам, это детская порнография. По японским, это нормально. Мы можем только предполагать, к чему были претензии. Насколько я понимаю, претензии были к твитам на русском языке. Twitter мог и их удалить. Но пруфов нет. Все время такая путаница в цифрах. Я понимаю коллег, в принципе. Они пытаются аккуратно "съехать с темы". Правда, они ее сами и создали. Нет ни одного заявления от Twitter, в котором они согласны выполнять локальное законодательство. Есть заявление, что они только готовы рассматривать жалобы. Там реагируют только тогда, когда это попадает под их законы», - объяснил он.
В будущем платформа должна куда активнее реагировать на запросы удаления запрещенного контента (не более 24 часов), однако пока ограничения снимаются с фиксированных сетей, но замедление мобильного трафика пока остается в силе, указали в Роскомнадзоре.
Герман Клименко отметил, что эта история повторяет тяжбу ведомства с мессенджером Telegram Павла Дурова, когда Роскомнадзор пытался заблокировать ресурс, но из этого ничего не вышло.
«Не сильно отличается от истории с Дуровым, что даже немного грустно. Я думаю, что это ближе к истории с Telegram, чем к каким-то победам. Роскомнадзор нашел некие основания, чтобы снять претензии с мессенджера, который так и не пошел навстречу. Видимо, решили спустить ситуацию на тормозах. Я предположу, что в Роскомнадзоре отчитаются о том, что они победили. И, скорее всего, все останется как есть. Они убеждены, что мы побеждаем, что они нас слушаются. Такая же история может случиться и с Youtube», - выразил убеждение Клименко.
Также сообщается, что Роскомнадзор пригрозил схожими ограничениями YouTube и Facebook, если представители социальных платформ продолжат игнорировать запросы ведомства на удаление запрещенного контента.
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