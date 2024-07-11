«Простоквашино против радуги»: Исчезнет ли двусмысленный единорог с банковских карт

«Очень важно, чтобы на картах наших банков мы продвигали традиционные семейные ценности. Радужный единорог к таковым не относится. Можно взять истории из наших сказок, мультфильмов. Например, куда добрее наше прекрасное “Простоквашино”, на котором мы выросли», — сказала Буцкая.

В свою очередь детский психолог Ирина Таранова призвала не объяснять детям, что радужный единорог может вызывать двоякие ассоциации.

«Дети не узнают обо всех разбирательствах, запретах радужных единорогов и так далее, если никто из взрослых не будет их к этому подключать. Само изображение радужного единорога не несет никакой опасности, никакого вреда, но взрослые вкладывают в радугу определенный смысл — пропаганду нетрадиционных отношений. Дети же видят только радугу и единорога. Вопрос в том, что родители доносят до ребенка», — отметила она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что на маркетплейсах сложнее проследить за соблюдением возрастных ограничений, поэтому книги с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) не должны продаваться на этих площадках.

