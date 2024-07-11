«Простоквашино против радуги»: Исчезнет ли двусмысленный единорог с банковских карт
Место радужного единорога на банковских картах могут занять герои сказок и мультфильмов, продвигающие традиционные семейные ценности, сказала НСН Татьяна Буцкая.
На детских банковских картах уместнее продвигать семейные ценности с помощью русских сказок и мультфильмов, чем украшать их двусмысленным изображением радужного единорога. Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутаты комитета Госдумы по защите семьи ранее попросили президента Сбербанка Германа Грефа запретить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом». Об этом сообщило РИА Новости. Обращение направила группа депутатов за подписью главы комитета Госдумы Нины Останиной. Депутаты полагают, что данное изображение пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Буцкая призвала продвигать посредством банковских карт традиционные ценности.
«Очень важно, чтобы на картах наших банков мы продвигали традиционные семейные ценности. Радужный единорог к таковым не относится. Можно взять истории из наших сказок, мультфильмов. Например, куда добрее наше прекрасное “Простоквашино”, на котором мы выросли», — сказала Буцкая.
В свою очередь детский психолог Ирина Таранова призвала не объяснять детям, что радужный единорог может вызывать двоякие ассоциации.
«Дети не узнают обо всех разбирательствах, запретах радужных единорогов и так далее, если никто из взрослых не будет их к этому подключать. Само изображение радужного единорога не несет никакой опасности, никакого вреда, но взрослые вкладывают в радугу определенный смысл — пропаганду нетрадиционных отношений. Дети же видят только радугу и единорога. Вопрос в том, что родители доносят до ребенка», — отметила она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что на маркетплейсах сложнее проследить за соблюдением возрастных ограничений, поэтому книги с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) не должны продаваться на этих площадках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Архангельске возмутились утилизацией книг из местной библиотеки
- При обстреле белгородского Шебекино пострадали три человека
- Отчисленный после спора о Сталине студент РГСУ Мисиков будет судиться с вузом
- Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем
- Песня «Mr. Brightside» рок-группы The Killers попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ
- В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали шесть человек
- Путин дал российское гражданство сербскому добровольцу Александру Йокичу
- Умерла сыгравшая в «Сиянии» Стэнли Кубрика актриса Шелли Дюваль
- Минский винзавод отменил поставки вина в Россию из-за высоких таможенных пошлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru