«Простоквашино против радуги»: Исчезнет ли двусмысленный единорог с банковских карт

Место радужного единорога на банковских картах могут занять герои сказок и мультфильмов, продвигающие традиционные семейные ценности, сказала НСН Татьяна Буцкая.

На детских банковских картах уместнее продвигать семейные ценности с помощью русских сказок и мультфильмов, чем украшать их двусмысленным изображением радужного единорога. Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутаты комитета Госдумы по защите семьи ранее попросили президента Сбербанка Германа Грефа запретить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом». Об этом сообщило РИА Новости. Обращение направила группа депутатов за подписью главы комитета Госдумы Нины Останиной. Депутаты полагают, что данное изображение пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Буцкая призвала продвигать посредством банковских карт традиционные ценности.

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«Очень важно, чтобы на картах наших банков мы продвигали традиционные семейные ценности. Радужный единорог к таковым не относится. Можно взять истории из наших сказок, мультфильмов. Например, куда добрее наше прекрасное “Простоквашино”, на котором мы выросли», — сказала Буцкая.

В свою очередь детский психолог Ирина Таранова призвала не объяснять детям, что радужный единорог может вызывать двоякие ассоциации.

«Дети не узнают обо всех разбирательствах, запретах радужных единорогов и так далее, если никто из взрослых не будет их к этому подключать. Само изображение радужного единорога не несет никакой опасности, никакого вреда, но взрослые вкладывают в радугу определенный смысл — пропаганду нетрадиционных отношений. Дети же видят только радугу и единорога. Вопрос в том, что родители доносят до ребенка», — отметила она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что на маркетплейсах сложнее проследить за соблюдением возрастных ограничений, поэтому книги с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) не должны продаваться на этих площадках.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДетиБанковские КартыСбербанк

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