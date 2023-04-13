«Просто неприлично»: Депутат Останина осудила поведение Картаполова

Депутат Госдумы Нина Останина в эфире НСН объяснила причину своей критики закона об электронных повестках и осудила авторов поправок за поведение.

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила в интервью НСН, почему раскритиковала спешку, с которой был принят закон об электронных повестках и осудила авторов поправок за то, что они не разъяснили людям нюансы принятого закона.

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Накануне Останина раскритиковала главу комитета по обороне Андрея Картаполова, представлявшего пакет поправок с новыми правилами воинского учета и призыва, за спешку при принятии законопроекта. Она пожаловалась, что депутатам дали слишком мало времени, чтобы ознакомиться с текстом. Останина считает недопустимым поведение главы профильного комитета.

«Может измениться настроение людей, которые были охвачены патриотическим порывом, но увидели неспособность вести с людьми диалог даже вот в этот тяжелый для всех период. Правильно сказала Матвиенко: «Вино лежит на тех, кто все это инициировал, а людям объяснить не захотел. Именно не захотел». Ну выйди ты, расскажи все людям! Надо уметь выстраивать диалог, нельзя называть всех «либеральной шушерой», нельзя грести всех под одну гребенку, нельзя обижать людей. Это просто неприлично по отношению к людям. Начиная от неуважения, заканчивая прямым оскорблением людей от главы профильного комитета. Это недопустимо», - разъяснила собеседница НСН.

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По её словам, депутаты не успели ознакомиться со всеми поправками перед тем, как их принять.

«Эти поправки на 80 страницах так и не были опубликованы. То есть, они были добавлены в закон, но отдельно мы каждую поправку не рассматривали. Например, еще в прошлом году меня убеждали, что не будет принято положение, согласно которому можно будет подписывать контракт с 18 лет. Сейчас это принято. То, чего я опасалась как раз. Этим законом проводится спешный перевод на электронный формат оповещения, который ведет к ограничению в правах», - резюмировала депутат.

Ранее Картаполов заявил, что в случае получения повестки постоянно проживающий за рубежом военнообязанный может в электронном виде направить в военкомат документы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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