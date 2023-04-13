«Просто неприлично»: Депутат Останина осудила поведение Картаполова

Накануне Останина раскритиковала главу комитета по обороне Андрея Картаполова, представлявшего пакет поправок с новыми правилами воинского учета и призыва, за спешку при принятии законопроекта. Она пожаловалась, что депутатам дали слишком мало времени, чтобы ознакомиться с текстом. Останина считает недопустимым поведение главы профильного комитета.

«Может измениться настроение людей, которые были охвачены патриотическим порывом, но увидели неспособность вести с людьми диалог даже вот в этот тяжелый для всех период. Правильно сказала Матвиенко: «Вино лежит на тех, кто все это инициировал, а людям объяснить не захотел. Именно не захотел». Ну выйди ты, расскажи все людям! Надо уметь выстраивать диалог, нельзя называть всех «либеральной шушерой», нельзя грести всех под одну гребенку, нельзя обижать людей. Это просто неприлично по отношению к людям. Начиная от неуважения, заканчивая прямым оскорблением людей от главы профильного комитета. Это недопустимо», - разъяснила собеседница НСН.