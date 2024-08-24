СМИ: Блогер Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва
Блогер и тиктокер Даня Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, блогер скучает по России, но не приедет осенью, так как не хочет идти в армию.
Приемный отец Милохина подтвердил, что блогер скучает по Родине. Он добавил, что Милохин активно занимается боксом и мечтает о карьере в спорте.
Ранее на Милохина подал в суд оренбургский композитор Олег Лихачев, после того, как Милохин опубликовал в соцсетях ролик с его песней. Лихачева возмутило использование композиции «Владимир Путин молодец!», на которое композитор не давал согласия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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