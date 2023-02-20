СМИ: В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной на медобследование

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предлагают предоставить всем работающим россиянам дополнительный выходной раз в год для прохождения медицинского обследования. Об этом пишут Известия.

В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

По данным издания, 20 февраля парламентарии внесут в Думу соответствующий законопроект, предлагающий внести изменения в статью Трудового кодекса «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».

Сейчас ежегодная диспансеризация касается государственных и муниципальных служащих и сотрудников старше 40 лет. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста дается бесплатный выходной для медобследования дважды в год, отмечает Ura.ru. Однако депутаты хотят предоставить всем работающим гражданам возможность проходить медобследование раз в год независимо от возраста.

«Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях. В результате это выгодно всем, в том числе государству и работодателю», — отметил курирующий вопросы здравоохранения вице-спикер Думы Владислав Даванков.

Депутаты отмечают, что реализация законопроекта не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. Одна из авторов документа, депутат Госдумы Сардана Авксентьева рассчитывает, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект в весеннюю сессию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Медицинское ОбследованиеЗаконопроектГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры