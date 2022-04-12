Мурашко: Поток на плановые медосмотры в России восстановлен

До этого он отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости коронавирусом.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «ближайшие родственники» омикрона, пришедшие сейчас в Европу, не так опасны, как «потомки» дельты.



