Мурашко: Поток на плановые медосмотры в России восстановлен
12 апреля 202212:34
Поток пациентов на посещение плановых медосмотров в России восстановился. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
До этого он отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости коронавирусом.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «ближайшие родственники» омикрона, пришедшие сейчас в Европу, не так опасны, как «потомки» дельты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru