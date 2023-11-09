Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», не пропустившие ручную кладь ребенка
Прокуратура проверит законность действий сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", которые не допустили на рейс ручную кладь ребенка, сообщает Уральская транспортная прокуратура, передает РИА Новости.
По данным СМИ, чемодан 13-летней девочки не помещался в калибратор, его оставили в аэропорту.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в интервью призвал Росавиацию проверить авиакомпанию «Уральские авиалинии» по итогам расследования аварийной посадки пассажирского самолета в поле близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области 12 сентября. Первоначально причиной аварийной посадки лайнера посчитали отказ гидросистемы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Однако сегодня Росавиация опубликовала окончательные выводы по расследованию авиаинцидента. Причиной аварийной посадки указана нехватка топлива. Комиссия посчитала, что самолет мог планово сесть в Омске, а экипаж воздушного судна допустил ряд ошибок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru