Прокуратура просит выпустить Устинова из СИЗО

Прокуратура направила в Московский городской суд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3, 5 года лишения свободы. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который накануне принял это дело. Мосгорсуд рассмотрит обращение прокуратуры завтра.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы.

Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на котором можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.