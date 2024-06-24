Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Моргенштерна
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, сообщили в надзорном ведомстве столицы.
Как сообщили в ведомстве, рэпер два раза привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента на публикациях в соцсетях. Материалы прокурорской проверки направили в СК, результаты его рассмотрения контролирует прокуратура.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом Моргенштерна, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru