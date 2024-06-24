Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Моргенштерна

Как сообщили в ведомстве, рэпер два раза привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента на публикациях в соцсетях. Материалы прокурорской проверки направили в СК, результаты его рассмотрения контролирует прокуратура.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом Моргенштерна, отмечает RT.

