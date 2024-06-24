Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Моргенштерна

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, сообщили в надзорном ведомстве столицы.

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Как сообщили в ведомстве, рэпер два раза привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента на публикациях в соцсетях. Материалы прокурорской проверки направили в СК, результаты его рассмотрения контролирует прокуратура.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом Моргенштерна, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПрокуратураИноагентыМузыкантыПевец

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