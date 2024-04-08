Моргенштерн пообещал направить гуманитарную помощь в Орск

По словам Моргенштерна, его благотворительный фонд, созданный после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», уже начал закупку гумпомощи.

«Скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — написал артист.

Ранее в Орске прорвало дамбу на реке Урал, свыше 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков оказались подтоплены. Кроме того, в городе начала выходить из берегов река Елшанка, пишет «Свободная пресса».

