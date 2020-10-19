Программу по поиску маньяков создали в России
В России разработали программу, благодаря которой составляется портрет серийного убийцы. Об этом сообщил руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.
По словам специалиста, в поведении серийных убийц и в том, как они скрывают следы, есть много закономерностей. Это выяснилось на анализе более одной тысячи эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками, в том числе самыми страшными из них: Чикатило и Попковым. На основании исследования этих преступлений специалисты разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступник», пишут «Известия».
Программа позволяет за несколько минут составить поисковый портрет маньяка, отмечает RT. С высокой степенью вероятности (до 80-96 процентов) выясняется возраст преступника, наличие у него психических заболеваний, вероятность судимости, а также был ли он знаком с жертвой.
Ранее в июле сообщалось, что ангарский маньяк Михаил Попков, убивший 84 женщины, сознался в двух новых убийствах. Он сделал признание на допросе в Следственном комитете. Оба эпизода относятся ещё в 1995-1998 годам.
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