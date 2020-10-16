«Орский маньяк» - дальнобойщик объявлен в розыск. Фото

Серийный убийца и насильник женщин, известный как «орский маньяк» объявлен в федеральный розыск. Информация об этом размещена на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области.

Инициатором розыска преступника стало Управление МВД по Оренбургской области, уроженцем которой он является. Согласно объявленным данным, Андреев Валерий Николаевич 63 лет работал в городе Орске водителем большегрузного грузового автомобиля.

Дальнобойщик бывал в служебных командировках и имел широкий круг знакомств во многих регионах, отмечается в ориентировке. По версии следствия, разыскиваемый мог найти убежище у товарищей и знакомых, отмечает Ura.ru.

Под подозрение Андреев попал еще 8 лет назад. Последний раз его заметили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По открытой информации, на его кровавом счету не менее 7 доказанных убийств и изнасилований женщин. Большинство из них пропали без вести в районе лесополос вдоль дорог «Оренбург — Челябинск» и «Самара — Оренбург», по которым пролегали маршруты дальнобойщика.

В целом следствие подозревает «Орского маньяка» в причастности к исчезновению более 100 женщин. К его розыску с прошлого года подключился Интерпол.

