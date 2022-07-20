Бочкарев: Эстакада-съезд с МСД на Волгоградский проспект готова на 60%

Эстакада-съезд с южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского проспекта на Волгоградский в сторону МКАД готова на 60%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время строители ведут работы по армированию, бетонированию и окраске металлоконструкций пролётного строения эстакады. Её длина составит 825 метров. Движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении», - рассказал он.

Отмечается, что сооружение возводится в рамках строительства участка Юго-восточной хорды от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная.