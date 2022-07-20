Бочкарев: Эстакада-съезд с МСД на Волгоградский проспект готова на 60%
Эстакада-съезд с южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского проспекта на Волгоградский в сторону МКАД готова на 60%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В настоящее время строители ведут работы по армированию, бетонированию и окраске металлоконструкций пролётного строения эстакады. Её длина составит 825 метров. Движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении», - рассказал он.
Отмечается, что сооружение возводится в рамках строительства участка Юго-восточной хорды от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная.
Со своей стороны, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что в целом проектом предусматривается строительство дорог протяженностью 10,4 километра, в том числе одна эстакада основного хода ЮВХ через Волгоградский проспект и четыре эстакады – съезда.
По его словам, южный участок Московского скоростного диаметра обеспечит транспортной связью четыре округа Москвы с населением около 2,5 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что модернизация развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей предусматривает реконструкцию и строительство 9,7 километров дорог.
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