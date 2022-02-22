Бочкарёв: Новый скоростной диаметр на 20% разгрузит МКАД и ТТК
Благодаря открытию нового скоростного диаметра в Москве уменьшится нагрузка на МКАД, ТТК и радиальные магистрали. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, московский скоростной диаметр (МСД) - один из ключевых транспортных проектов для столицы.
«Благодаря вводу трассы не только появится возможность сквозного проезда через весь город с юга на север, без заезда в центр, но и повысится связность улично-дорожной сети. ТТК, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%», - отметил заммэра.
Глава Стройкомплекса уверен, что трасса будет иметь не только общегородское, но и общероссийское значение, так как свяжет пять федеральных центров.
«На севере продолжением МСД станет федеральная скоростная трасса М-11, ведущая в Санкт-Петербург, на востоке — будущая трасса М-12 в Казань и далее в Екатеринбург, на юге – федеральная трасса М-2 в Крым», - уточил Бочкарёв.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды в новую городскую бессветофорную магистраль под рабочим названием «Московский скоростной диаметр». Благодаря ей город на машине можно будет пересечь всего за 40 минут, минуя центр.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на Олимпиаде в Пекине
- В МИД Китая предупредили об угрозе конфронтации с США из-за Тайваня
- В Европарламенте призвали исключить РФ из европейской экономики
- МИД: Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе
- СМИ: Послы ЕС обсуждают «ограниченные санкции» против России
- Пасечник ратифицировал договор о дружбе и помощи между ЛНР и Россией
- Джонсон: Лондон введет санкции против России
- Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с РФ
- Центробанк анонсировал новые меры поддержки финансового сектора
- Число госпитализированных за сутки COVID-19 выросло до 17 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru