Бочкарёв: Новый скоростной диаметр на 20% разгрузит МКАД и ТТК

Благодаря открытию нового скоростного диаметра в Москве уменьшится нагрузка на МКАД, ТТК и радиальные магистрали. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, московский скоростной диаметр (МСД) - один из ключевых транспортных проектов для столицы.

«Благодаря вводу трассы не только появится возможность сквозного проезда через весь город с юга на север, без заезда в центр, но и повысится связность улично-дорожной сети. ТТК, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%», - отметил заммэра.

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Глава Стройкомплекса уверен, что трасса будет иметь не только общегородское, но и общероссийское значение, так как свяжет пять федеральных центров.

«На севере продолжением МСД станет федеральная скоростная трасса М-11, ведущая в Санкт-Петербург, на востоке — будущая трасса М-12 в Казань и далее в Екатеринбург, на юге – федеральная трасса М-2 в Крым», - уточил Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды в новую городскую бессветофорную магистраль под рабочим названием «Московский скоростной диаметр». Благодаря ей город на машине можно будет пересечь всего за 40 минут, минуя центр.

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ФОТО: Департамент градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваДорожное Строительство
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