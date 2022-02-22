Бочкарёв: Новый скоростной диаметр на 20% разгрузит МКАД и ТТК

Благодаря открытию нового скоростного диаметра в Москве уменьшится нагрузка на МКАД, ТТК и радиальные магистрали. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, московский скоростной диаметр (МСД) - один из ключевых транспортных проектов для столицы.

«Благодаря вводу трассы не только появится возможность сквозного проезда через весь город с юга на север, без заезда в центр, но и повысится связность улично-дорожной сети. ТТК, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%», - отметил заммэра.