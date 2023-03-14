Госдума приняла закон об ответственности за незаконный экспорт оружия
Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за незаконные экспорт из России вооружения и техники.
Также предусмотрены повышенные меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения и предметов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.
Ранее сообщалось, что Россия активно экспортирует оружие. Так, Россия является главным поставщиком вооружения в Индию, которая осталась крупнейшим импортером в этой области. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.
Траты США на оборону свидетельствуют о риске возникновения глобальной войны. Об этом ранее сообщило китайское издание Global Times. Большая часть американского бюджета уходит на разработку нового наступательного оружия и военных технологий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Доставку выплачиваемых наличными пенсий будет осуществлять только «Почта России»
- Магазин приложений RuStore представил обновленный каталог
- Госдума приняла закон об ответственности за незаконный экспорт оружия
- Депутаты Госдумы одобрили штрафы за инструкции по изготовлению боеприпасов
- Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления
- Шойгу приказал удвоить производство высокоточных средств поражения
- Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии
- Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом
- «Патриотические» гособлигации могут начать выпускать в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru