Госдума приняла закон об ответственности за незаконный экспорт оружия

Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за незаконные экспорт из России вооружения и техники.

Также предусмотрены повышенные меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения и предметов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

СМИ: Снижение Китаем экспорта оружия может свидетельствовать о накоплении запасов

Ранее сообщалось, что Россия активно экспортирует оружие. Так, Россия является главным поставщиком вооружения в Индию, которая осталась крупнейшим импортером в этой области. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Траты США на оборону свидетельствуют о риске возникновения глобальной войны. Об этом ранее сообщило китайское издание Global Times. Большая часть американского бюджета уходит на разработку нового наступательного оружия и военных технологий.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЭкспортОружиеГосдума
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