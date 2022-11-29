В МВД опровергли информацию о нехватке принтеров для печати паспортов россиян
Появившиеся в СМИ сообщения о якобы нехватке принтеров для печати паспортов граждан РФ не соответствуют действительности, сообщает пресчс-служба МВД.
В ведомстве отметили, что материалы с прогнозами о возможном дефиците оргтехники содержали ссылку на начальника ДИТСиЗИ МВД России Юрия Войнова.
Отмечается, что в своём выступлении он призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники, а также кратко разъяснил процедуру госзакупок указанного оборудования.
«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», - указали в ведомстве.
В МВД также призвали СМИ воздерживаться от некорректной интерпретации заявлений и высказываний должностных лиц ведомства.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявили НСН, что импорт принтеров для печати бумажных паспортов будет налажен через партнерские государства в ближайшие два-три месяца.
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