Приостановлена работа Керченской паромной переправы

Керченская паромная переправа приостановила работу, сообщает RT со ссылкой на ГУ МЧС по Крыму.

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«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — следует из сообщения чрезвычайного ведомства.

Ранее на переправе заработали два больших десантных корабля. Они перевозят гражданские автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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