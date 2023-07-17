Приостановлена работа Керченской паромной переправы
17 июля 202300:02
Керченская паромная переправа приостановила работу, сообщает RT со ссылкой на ГУ МЧС по Крыму.
«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — следует из сообщения чрезвычайного ведомства.
Ранее на переправе заработали два больших десантных корабля. Они перевозят гражданские автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru