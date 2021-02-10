Принц Чарльз привился от COVID-19

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кларенс-Хауса – канцелярии 72-летнего сына королевы Елизаветы II. При этом, информации о том, когда и где супругам была сделана прививка, нет. Также неизвестно, какую из двух применяемых в Великобритании вакцин они получили.

Напомним, 9 января стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились от COVID-19. Принцу Чарльзу с супругой пришлось ждать своей очереди, поскольку в стране в приоритетном порядке вакцинировали только медработников и людей старше 80 лет.

Программа массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве началась 8 декабря. Сейчас жителей страны прививают препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.