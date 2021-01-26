Главный тренер футбольной сборной России сделал прививку от COVID-19

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от коронавируса, сообщается в официальном Twitter национальной команды.

В сообщении говорится, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность пройти вакцинацию от коронавируса «всем игрокам и тренерскому штабу сборной».

«Большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию», - уточняется в заявлении.

Ранее стало известно, что отбор на чемпионат мира 2022 года сборная России начнёт 24 марта 2021 года - подопечные Черчесова на выезде сыграют против команды Мальты. Первый домашний матч отборочной стадии национальная команда проведёт в Сочи 27 марта на стадионе «Фишт» против сборной Словении.

