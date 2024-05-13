Пригожин посоветовал Макаревичу «сидеть тихо, петь песни»

«Макаревич жил в стране, кормился, ел, пил. Желать победы чужой стране над своей собственной — это безумие какое-то», - заявил Пригожин NEWS.ru на слова рок-музыканта.

Продюсер посоветовал Макаревичу «сидеть тихо, делать свое дело, петь песни».

Во время разговора с Андреем Макаревичем, видео которого пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале, музыкант также сказал, что вернется в Россию только после смены власти, однако до этого, как считает Макаревич, он может и не дожить.

Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что Израиль считает артистов-репатриантов из России, в том числе певицу Аллу Пугачеву, израильтянами.



