Пригожин посоветовал Макаревичу «сидеть тихо, петь песни»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что желать победы чужой стране над своей собственной – безумие. Так он прокомментировал новость о том, что в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что очень хочет победы Украины в конфликте с Россией и считает дни до нее. Макаревич также пообещал устроить концерт на Украине в эту честь.

Макаревич рассказал, что считает дни до победы Украины

«Макаревич жил в стране, кормился, ел, пил. Желать победы чужой стране над своей собственной — это безумие какое-то», - заявил Пригожин NEWS.ru на слова рок-музыканта.

Продюсер посоветовал Макаревичу «сидеть тихо, делать свое дело, петь песни».

Во время разговора с Андреем Макаревичем, видео которого пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале, музыкант также сказал, что вернется в Россию только после смены власти, однако до этого, как считает Макаревич, он может и не дожить.

Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что Израиль считает артистов-репатриантов из России, в том числе певицу Аллу Пугачеву, израильтянами.


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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
ТЕГИ:Андрей МакаревичИосиф Пригожин

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