Лоза предложил встать на место матерящегося Киркорова
Певец прокомментировал НСН скандал на фестивале «Новая волна».
Истерика певца Филиппа Киркорова с употреблением нецензурных выражений на «Новой волне» была вызвана стремлением сделать безупречный номер. Об этом заявил генеральный директор конкурса молодых исполнителей в Сочи Александр Румянцев, передает «Российская газета». По словам Румянцева, артист «немного не сдержался», стремясь ускорить процесс репетиции, в итоге «результат был хорошим». Как заметил гендиректор, сотрудники фестиваля уже давно привыкли к таким инцидентам. Ранее видео с бранью Киркорова во время репетиции перед выступлением попало в сеть.
Певец Юрий Лоза в эфире НСН призвал всех войти в положение Киркорова.
«Есть история конфликта, её надо знать. Наверное, там у них какие-то взаимоотношения, договорённости. Всегда хочется, чтобы люди начали выполнять своё обещание. Когда этого не происходит, можно вести себя по-разному. Представляете, например, вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться? Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали. Поставьте себя на его место!» - призвал Лоза.
Инцидент с матерящимся Киркоровым случился перед премьерой песни «Лунный гость». Как рассказал сам певец, она долго ждала своего часа, года три. Композиция написана Алексеем Романовым на стихи Михаила Гуцериева.
Как пояснили в пресс-службе Киркорова, непосредственная подготовка к премьере шла несколько месяцев, важна была каждая деталь. Во время репетиции, когда песня вскоре уже должна была быть представлена на сцене, технические службы ушли на обед, поэтому и попали под раздачу.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН вполне оправдал несдержанность Филиппа Киркорова, несмотря на то, что нередко критикует его.
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