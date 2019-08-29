Лоза предложил встать на место матерящегося Киркорова

Истерика певца Филиппа Киркорова с употреблением нецензурных выражений на «Новой волне» была вызвана стремлением сделать безупречный номер. Об этом заявил генеральный директор конкурса молодых исполнителей в Сочи Александр Румянцев, передает «Российская газета». По словам Румянцева, артист «немного не сдержался», стремясь ускорить процесс репетиции, в итоге «результат был хорошим». Как заметил гендиректор, сотрудники фестиваля уже давно привыкли к таким инцидентам. Ранее видео с бранью Киркорова во время репетиции перед выступлением попало в сеть.

Певец Юрий Лоза в эфире НСН призвал всех войти в положение Киркорова.

«Есть история конфликта, её надо знать. Наверное, там у них какие-то взаимоотношения, договорённости. Всегда хочется, чтобы люди начали выполнять своё обещание. Когда этого не происходит, можно вести себя по-разному. Представляете, например, вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться? Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали. Поставьте себя на его место!» - призвал Лоза.