Нидерланды объявили о приостановке выдачи виз россиянам

В сообщении говорится, что решение было принято после того, как правительство России объявило сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата.

В посольстве уточнили, что исключения сделают для подачи документов на гуманитарную визу или при наличии временного вида на жительство, а также других уважительных причин, которые предусмотрены двухсторонним соглашением.

Ранее МИД РФ объявил о высылке из России 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, а также сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге.