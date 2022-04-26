Нидерланды объявили о приостановке выдачи виз россиянам
МИД Нидерландов объявил о приостановке с 27 апреля выдачу россиянам краткосрочных виз, сообщает пресс-служба посольства страны в РФ.
В сообщении говорится, что решение было принято после того, как правительство России объявило сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата.
В посольстве уточнили, что исключения сделают для подачи документов на гуманитарную визу или при наличии временного вида на жительство, а также других уважительных причин, которые предусмотрены двухсторонним соглашением.
Ранее МИД РФ объявил о высылке из России 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, а также сотрудника генконсульства в Санкт-Петербурге.
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