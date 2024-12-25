Захарова допустила, что власти Молдавии готовят захват Молдавской ГРЭС

По её словам, они всерьёз рассматривают вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье, о чём сообщала Служба внешней разведки России.

«При таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение буквально заложников», - сказала Захарова.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости разработать план операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации миротворческого присутствия РФ в регионе, сообщает RT.

Позже глава администрации президента Молдавии Адриан Балуцел указал, что информация о том, что молдавские власти якобы готовят военную операцию по захвату Приднестровья, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

