Захарова допустила, что власти Молдавии готовят захват Молдавской ГРЭС
Действующие власти Молдавии желают использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, они всерьёз рассматривают вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье, о чём сообщала Служба внешней разведки России.
«При таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение буквально заложников», - сказала Захарова.
Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости разработать план операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации миротворческого присутствия РФ в регионе, сообщает RT.
Позже глава администрации президента Молдавии Адриан Балуцел указал, что информация о том, что молдавские власти якобы готовят военную операцию по захвату Приднестровья, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru