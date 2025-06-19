Премия «Экология – дело каждого» собрала 320 тысяч заявок за пять лет

Международная премия «Экология – дело каждого» была впервые анонсирована Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Ее цель — сформировать бережное отношение к природе среди взрослых и детей. Она проводится каждый год, а победителями становятся авторы интересных проектов, идей и инициатив, которые могут помочь сохранить окружающую среду.

Радионова уточнила, что один из приоритетов конкурса — вовлечение молодежи в проектную и научную деятельность. По ее словам, участие в премии позволяет школьникам полюбить науку и задуматься о поступлении на ряд специальностей в лучших вузах России. Более 150 из них предоставляют победителям и призерам льготы при поступлении, в том числе гранты на обучение. В этом году свои работы пришлют представители почти 100 государств с пяти континентов.

«Дети и взрослые из 95 государств присылают свои работы в защиту природы, охраны окружающей среды, рассказывают о проведенных экоуроках, предлагают инновационные экопроекты. Мы благодарны каждому за неравнодушие, ведь экология – дело каждого. И только вместе мы можем сохранить планету зеленой и процветающей», — добавила глава Росприроднадзора.

Она также отметила, что в V сезоне произошли изменения в составе жюри: к судьям добавились научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент РАН академик Степан Калмыков и российские певицы Мария Янковская и Бетси Girl (Светлана Чертищева), которые исполнили известный на весь мир хит «Сигма бой». По словам исполнителей, они лично будут оценивать проекты участников.

Премию поддержали ведущие госкорпорации и учебные заведения России, представители бизнеса и спорта, а также медиахолдинги. Среди них: ОАО «РЖД», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», компания «СИБУР», компания «Руссоль», АНО «Центр «Арктические инициативы», Группа компаний «Мангазея», БКХ Коломенский, Российский футбольный союз, Юношеская футбольная лига, НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты» и другие.

