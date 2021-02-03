Представители ВОЗ посетили институт вирусологии в Ухане

Группа экспертов ВОЗ, изучающая вопрос возникновения новой коронавирусной инфекции посетила в среду Уханьский институт вирусологии. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее бывший президент США Дональд Трампа озвучил версию о том, что пандемия COVID-19 началась из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

Команда ВОЗ по расследованию возникновения SARS-CoV-2 состоит из 12 человек, включая представителя России. Ее возглавляет эксперт Всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.