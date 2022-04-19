Представитель РПЦ заявил, что церковь не будет освящать куличи с буквой Z
Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что, «независимо от внешних обстоятельств», символику пасхальных куличей менять нельзя, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Комментируя информацию СМИ о появлении в Курганской области куличей с буквой Z он отметил, что церковь освящать их не будет.
«На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, пасхальным куличом считаться не может», — подчеркнул Кипшидзе.
Он добавил, что подобная выпечка с патриотической символикой допустима, «но вне сакрального пространства церквей».
Латинская буква стала символом сторонников специальной операции РФ на Украине: Z наносят на борта российской военной техники, участвующей в боевых действиях. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.
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