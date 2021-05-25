Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,8 миллиарда рублей на завершение строительства больниц в ряде регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что федеральный центр поможет ускорить строительство медицинских учреждений, что позволит быстрее ввести в эксплуатацию детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае.

В правительстве выбрали проекты для финансирования из ФНБ

Ранее сообщалось, что российское правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
ТЕГИ:БюджетБольницыРегионы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры