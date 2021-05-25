Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,8 миллиарда рублей на завершение строительства больниц в ряде регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что федеральный центр поможет ускорить строительство медицинских учреждений, что позволит быстрее ввести в эксплуатацию детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае.
Ранее сообщалось, что российское правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц в регионах
- Mail.ru Group приобрела сервис облачного гейминга Playkey
- Мэр Нижневартовска сообщил об отставке
- Замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении крупной взятки
- Мурашко рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России изменится кардинально
- Байден поручил разработать ответ на инцидент с Ryanair
- В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1000 кв. м
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая
- Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов осужденными
- Air France приостанавливает полеты над Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru