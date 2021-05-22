Мишустин анонсировал сокращение чиновников в сфере оказания госуслуг

«Наша цель - сделать так, чтобы полагающиеся человеку услуги предоставлялись автоматически, без хождения по инстанциям, без сбора бумаг», - заявил Мишустин на просветительском марафоне «Новое Знание».

По его словам, правительство планирует ввести механизм, при котором бы «больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было».

Мишустин считает, что госуслуги должны быть оказаны в один клик и в любое время и в проактивном режиме. Например, когда у человека меняется социальный статус: он окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее». Таким образом, считает глава кабмина, «не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять».

«Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», - полагает премьер-министр.

Напомним, 15 апреля президент России Владимир Путин на заседании Президиума Государственного Совета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) призвал «убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые унижают людей»,

