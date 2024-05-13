«Повышают раскрываемость»: Почему объявления «только для славян» теперь вне закона
Общий уровень уголовной преступности сегодня падает, а «палочную систему» раскрываемости преступлений никто не отменял — этим и объясняется запрет объявлений с формулировками «только для славян», сказал НСН Игорь Трунов.
Объявления, нарушающие равенства прав и свобод граждан, были незаконными всегда, поскольку противоречат Конституции России и УК РФ, решение Солнцевского суда о запрете к распространению ряда объявлений в интернете объясняется стремлением правоохранителей повысить раскрываемость. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку «только для славян», сообщает РИА Новости. Отмечается, что такие объявления «незаконны и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общество и государства». По словам Трунова, такие объявления были запрещены всегда, однако российская правохранительная система не обращала на них внимания.
«На незначительные составы преступлений наша правоохранительная система не реагирует. Самый распространенный пример — бытовое насилие. Пока человека не забили насмерть, правоохранительная система не будет действовать, потому что это не тяжкий состав преступления. Статья 136 УК РФ “Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина” предусматривает до пяти лет лишения свободы. Эта норма коррелируется со статьей 19 Конституцией России. То есть такие объявления, коих достаточно много, всегда были уголовно наказуемы. Единственный нюанс — наказывается это противоправное деяние, если оно было совершено с использованием своего служебного положения, а это достаточно широкий спектр лиц. Срок давности этого преступления — шесть лет», — сказал Трунов.
По словам собеседника НСН, решение Солнцевского суда можно объяснить желанием правоохранителей повысить раскрываемость преступлений.
«Может быть, это связано с тем, что общая уголовная преступность падает, а система “палочной отчетности”, предусматривающая большую раскрываемость преступлений, чем в прошлом месяце, начинает подклинивать. Практически никто не снимает с машин зеркала, не ворует старые телевизоры из квартир, не ворует шапки у прохожих и так далее. Преступность снижается, а отчетность нужна. Но по-прежнему не обращают внимания на мелкие кражи, на мелкое мошенничество, хотя сейчас благодаря повсеместному видеонаблюдению раскрыть эти преступления не так сложно», — подытожил он.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что решение московского суда о признании запрещенными к распространению ряда объявлений, содержащих в качестве условия пометку «только для славян», может стать прецедентным.
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