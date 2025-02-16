Потери ВСУ в Курской области составили более 61 тысячи военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 61 010 военнослужащих.

Также российские войска подбили 365 танка, 273 БМП и 219 БТР, 1886 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 441 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 21 пусковых установок ЗРК, 109 станций РЭБ, 1994 автомобиля и 18 инженерных машин разграждения.

14 февраля съемочная группа Первого канала была атакована ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

