Потери ВСУ в Курской области составили более 61 тысячи военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 230 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 61 010 военнослужащих.
Также российские войска подбили 365 танка, 273 БМП и 219 БТР, 1886 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 441 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 21 пусковых установок ЗРК, 109 станций РЭБ, 1994 автомобиля и 18 инженерных машин разграждения.
14 февраля съемочная группа Первого канала была атакована ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru