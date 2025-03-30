Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей, квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71050 военнослужащих, 402 танка, 329 БМП и 290 БТР, 2235 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 56 единиц инженерной и другой техники, 2575 автомобилей и 122 станции РЭБ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по пункту дислокации спецподразделений Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru