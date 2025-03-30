МО: ВС России нанесли удар по подразделениям СБУ и ГУР Украины

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации спецподразделений Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В МИД РФ объяснили механизм создания на Украине внешнего управления

По данным ведомства, 170 украинских военных и иностранных наемников были ликвидированы в результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций главного управления разведки МО Украины.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ нарастили число атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» объявили о получении Воздушно-космическими силами России первой партии истребителей Су-35С в этом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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