МО: ВС России нанесли удар по подразделениям СБУ и ГУР Украины
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации спецподразделений Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, 170 украинских военных и иностранных наемников были ликвидированы в результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций главного управления разведки МО Украины.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ нарастили число атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.
Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» объявили о получении Воздушно-космическими силами России первой партии истребителей Су-35С в этом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru