Пострадавшую на акции в Петербурге снова госпитализировали

Пострадавшая на несогласованной акции в Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина снова госпитализирована. Об этом сообщило правовое объединение «Команда 29» в своем Telegram-канале.

Женщина, получившая травму после удара полицейского в живот и падения на землю, попала в реанимационное отделение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в субботу, а в воскресенье ее выписали. Накануне в объединении рассказали об ухудшении состояния здоровья женщины.

В сообщении правозащитников говорится, юристы привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Медики удивились, что пострадавшую после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга выписали, они сразу же приняли решение о госпитализации.

Хинштейн отозвал запрос по полицейскому, ударившему женщину в Петербурге

Ранее адвокат объединения Евгений Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским намерена обратиться в Следственный комитет.

Жительницу Луги ранее посетил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и пообещал разобраться в ситуации.

Кроме того, сам полицейский извинился перед пострадавшей на акции в Петербурге за удар, он принес ей в больницу букет цветов, сообщает РЕН ТВ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что полицейскому, ударившему женщину на митинге в Санкт-Петербурге 23 января, помешали исполнять его рабочие обязанности. Он призвал детально изучить ситуацию, по его мнению, видео с инцидентом не дает полной картины случившегося.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйАкцияСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры