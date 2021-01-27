Пострадавшую на акции в Петербурге снова госпитализировали
Пострадавшая на несогласованной акции в Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина снова госпитализирована. Об этом сообщило правовое объединение «Команда 29» в своем Telegram-канале.
Женщина, получившая травму после удара полицейского в живот и падения на землю, попала в реанимационное отделение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в субботу, а в воскресенье ее выписали. Накануне в объединении рассказали об ухудшении состояния здоровья женщины.
В сообщении правозащитников говорится, юристы привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Медики удивились, что пострадавшую после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга выписали, они сразу же приняли решение о госпитализации.
Ранее адвокат объединения Евгений Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским намерена обратиться в Следственный комитет.
Жительницу Луги ранее посетил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и пообещал разобраться в ситуации.
Кроме того, сам полицейский извинился перед пострадавшей на акции в Петербурге за удар, он принес ей в больницу букет цветов, сообщает РЕН ТВ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что полицейскому, ударившему женщину на митинге в Санкт-Петербурге 23 января, помешали исполнять его рабочие обязанности. Он призвал детально изучить ситуацию, по его мнению, видео с инцидентом не дает полной картины случившегося.
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