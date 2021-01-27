Пострадавшую на акции в Петербурге снова госпитализировали

Пострадавшая на несогласованной акции в Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина снова госпитализирована. Об этом сообщило правовое объединение «Команда 29» в своем Telegram-канале.

Женщина, получившая травму после удара полицейского в живот и падения на землю, попала в реанимационное отделение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в субботу, а в воскресенье ее выписали. Накануне в объединении рассказали об ухудшении состояния здоровья женщины.

В сообщении правозащитников говорится, юристы привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Медики удивились, что пострадавшую после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга выписали, они сразу же приняли решение о госпитализации.